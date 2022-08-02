Aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu son anda kurtardı

Brezilya’da bir baba ve oğlunun yanında durduğu park halindeki motosiklete araç çarptı. Babanın refleksi sayesinde 1 yaşındaki çocuk ölümden son anda kurtuldu.

Brezilya’nın Para eyaletine bağlı Sao Felix do Xingu kentinde bir baba, 1 yaşındaki oğlunu park halindeki motosikletin koltuğuna oturttuğu sırada hızla gelen araç motosiklete çarptı. Babanın hızla üzerlerine gelen aracı fark etmesi sonucu ikisi de son anda ölümden döndü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, babanın oğlunu motosikletin koltuğuna oturttuğu sırada arkasına baktığı ve hızla üzerlerine gelen aracı fark ederek oğlunu ve kendisini son anda kenara çektiği görüldü.

Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan kazada baba ve oğlunun kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.