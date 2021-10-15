banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Haaland gol şov!
Haaland gol şov!
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam

Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti

İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam ederken, söz konusu olay sosyal medyada dikkat çekti.

Asayiş 15.10.2021, 23:06
Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti

İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam ederken, söz konusu olay sosyal medyada dikkat çekti.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam dün ilginç bir olaya sahne oldu. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir araç manava dalarak, o sırada manavda bulunan bir kadına hafifçe çarptı. Kadın yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti. Söz konusu olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sebze ve meyvelere bakan kadının aracın çarpmasının etkisiyle yere düştüğü fakat daha sonra kaza hiç yaşanmamışçasına sebze seçmeye devam ettiği görüldü. Söz konusu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Öte yandan, kazada başka herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1