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Aracın çarptığı ayı telef oldu
TOKAT (İHA) - TOKAT-NİKSAR KARA YOLUNDA BİR ARACIN ÇARPTIĞI AYI TELEF OLDU.
Asayiş 28.07.2020, 06:50
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Tokat-Niksar kara yolunda bir aracın çarptığı ayı telef oldu.
Tokat Niksar kara yolunun 10. kilometresinde dağlık alandan yola inerek karşıya geçmeye çalışan ayıya gece saatlerinde bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile telef olan yetişkin ayı refüje kaldırıldı. Yoldan geçen vatandaşlar ise gördükleri olaya kayıtsız kalmadı. İlk defa oldukça yetişkin bir ayıyı yakından gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre ayıyı inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektikten sonra yoluna devam etti. Telef olan ayının milli parklar müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılması bekleniyor.
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