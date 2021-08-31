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Aracın açılır tavanına çıkan şahıs ölüme davete çıkardı

Antalya’da karayolunda lüks bir cipin açılır tavanından çıkan şahıs adeta ölüme davete çıkardı. Şahsın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, büyük tepki çekti.

Asayiş 31.08.2021, 11:41
Aracın açılır tavanına çıkan şahıs ölüme davete çıkardı

Antalya’da karayolunda lüks bir cipin açılır tavanından çıkan şahıs adeta ölüme davete çıkardı. Şahsın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, büyük tepki çekti.

Olay, Antalya- Kemer karayolu üzerinde dün yaşandı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde lüks cip ile seyahat halinde olan bir kişinin aracın açılır tavan bölümünden dışarı çıktığı görüldü. Şahsın araç üzerinde zaman zaman tehlikeye aldırmadan hareketlerde bulunması ise adeta pes dedirtti. Tehlikeli davranışın uzun süre devam ettiği görüldü. Şahıs ve araç Antalya şehir merkezinde gözlerden kayboldu.

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