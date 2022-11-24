Aracı bozulan vatandaşa devlet eli

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabaat Yolu üzerinde trafikte seyir halindeyken otomobili bozulan bir vatandaş yolun ortasında kaldı. Hasan Nergiz olarak öğrenilen trafik polisi memur, mağdur vatandaşın yarımında koşarak aracı iteleyip kontrollü bir şekilde geçişini sağladı. Nergiz, tek başına aracı itip trafiği açtı. O anları başka bir vatandaş cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yürek ısıtan görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.