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Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

Siirt’te karşı yönden gelen araca çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırmasıyla takla atan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Asayiş 29.09.2021, 18:20
Araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

Siirt’te karşı yönden gelen araca çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırmasıyla takla atan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Siirt kent merkezi Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı Caddesi Karayolları 94. Şube Şefliği önünde meydana geldi. N.S. yönetimindeki 07 BVF 73 plakalı araç, Siirt - Kurtalan istikametinde seyir halinde iken karşıdan gelen M.Ö. yönetimindeki 34 KL 9520 plakalı araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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