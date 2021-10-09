banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ballon D'Or adayları açıklandı
Ballon D'Or adayları açıklandı
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor

Araç yakıt deposunda 107 kilogram uyuşturucu çıktı

Gaziantep’e giriş yapmak üzere iken şüphelenerek durdurulan aracın yakıt deposundan paketler halinde 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 09.10.2021, 10:48
Araç yakıt deposunda 107 kilogram uyuşturucu çıktı

Gaziantep’e giriş yapmak üzere iken şüphelenerek durdurulan aracın yakıt deposundan paketler halinde 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’e uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir aracı takibe alan ekipler, aracı durdurarak araç içerisinde dedektör köpek ile incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu ekipler, aracın yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette paketler halinde 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1