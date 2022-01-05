Araç stokçuluğu yapan bayilere idari para cezası uygulanmaya başlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın araç bayilerine yönelik soruşturmasında, ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu ortaya çıktı.

Başsavcılık, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın derinleşmesinin ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma sonrası yapılan denetimlerde araç stokçuluğu yapan bayilere idari para cezası kesildi.

"Müşteri kılığına giren polisler gerçeği ortaya çıkardı"

Bazı oto galeri sahiplerinin anlaştıkları bayilerdeki sıfır araçları toplayarak stok yaptıkları ve bu sayede fahiş fiyat artışlarına neden oldukları iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, bayilerden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerin talebi, satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletnamelerin sorulacağı ifade edilmişti. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü, 8 araç bayisinde inceleme başlattı. Müşteri kılığında sıfır araç talebinde bulunan polislere firma yetkilileri tarafından çip krizi ve ham madde tedarikindeki aksaklıkları neden göstererek sıfır araç bulmadığını söyledi. Bunun ardından maliye müfettişlerinin firmadaki stok kayıtlarını kontrol etmesinin ardından gerçek ortaya çıktı ve bayilerde yeteri kadar araç olduğu tespit edildi. Hakkında idari para cezası uygulanan bayilerin tutanağı da Başsavcılığa gönderilerek yürütülen soruşturma dosyasına eklendi.