Araç park etme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Sivas’ta araç park etme yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağına aldığı kurşunlar sonrası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi 74. Sokakta meydana geldi. Aynı apartmanda yaşadığı öğrenilen A.Ö. ile H.K.’nın bir süre önce araç park etme yüzünden kavga etti. Bu kavgadan dolayı aralarında husumet doğan A.Ö. ile H.K. sokak üzerinde karşılaşınca yeniden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre H.K. kürekle A.Ö.’ye saldırınca A.Ö.’de yanında bulunan silahla H.K.’nın ayağına 4 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan H.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan A.Ö. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.