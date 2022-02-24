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Araç muayene istasyonunun kestiği komisyon ücretini mahkemeye taşıdı

Antalya’da bir vatandaş, araç muayene istasyonunda aracını muayene ettirdikten sonra kredi kartı ile yaptığı ödemede alınan 10 TL 69 kuruşluk komisyon için mahkemeye gitti. Mahkeme, aldığı emsal kararla alınan ücretin tüm masrafları dahil 113 TL olarak vatandaşa geri ödenmesine hükmetti.

Asayiş 24.02.2022, 23:01
Araç muayene istasyonunun kestiği komisyon ücretini mahkemeye taşıdı

Antalya’da bir vatandaş, araç muayene istasyonunda aracını muayene ettirdikten sonra kredi kartı ile yaptığı ödemede alınan 10 TL 69 kuruşluk komisyon için mahkemeye gitti. Mahkeme, aldığı emsal kararla alınan ücretin tüm masrafları dahil 113 TL olarak vatandaşa geri ödenmesine hükmetti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Sedat Tulum, geçen yıl nisan ayında aracını muayene ettirmek için götürdüğü TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’nda kredi kartı ile yaptığı ödeme sonrası alınan 10 TL 69 kuruşluk komisyon karşısında şok oldu. Kredi kartı ödemelerinde yasa gereği komisyon alınamayacağını şirket yetkililerine bildiren Tulum, olumlu bir dönüş alamayınca konuyu Kepez Tüketici Heyeti’ne bildirdi. Kepez Tüketici Heyeti de Tulum’un talebini reddetti. Tulum, bunun üzerine konuyu mahkemeye taşıdı. Antalya 2. Tüketici Mahkemesi’nde açılan davada Sedat Tulum haklı bulundu. Mahkeme, masrafları da dahil ederek şirketin Tulum’a 113 TL geri ödeme yapmasına karar verdi.

“Ücretin iadesi talep edildi”

Yaşadığı durumu anlatan Sedat Tulum, “2021 Nisan ayında aracımı TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’na götürdüm. Burada muayene yapıldıktan sonra muayene ücreti dışında 10 TL 69 kuruşluk ek bir komisyon alındığını fark ettim. Daha sonra tüketici hakem heyetine başvuru yaparak alınan paranın bankacılık kanununa aykırı olduğunu, dolayısıyla 10 TL 69 kuruşun tarafıma iade edilmesini talep ettim. Tüketici hakem heyeti talebi reddetti. Daha sonra tüketici mahkemesine başvuru yaptık. Mahkeme, lehimize karar vererek alınan ücretin iadesini talep etti“ diye konuştu.

“113 TL olarak geri aldık”

Avukat İbrahim Güllü ise, “Tüketicimiz Sedat Tulum, aracını muayene ettirmek üzere araç muayene istasyonuna gittiğinde kredi kartı ile ödeme yaptığında kendisinden 10 TL 69 kuruş hizmet bedeli altında bir ücret alınmış. Bunun üzerine tüketici, Kepez Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapıyor fakat oradan da bu paranın alınabileceği yönünde düşünceleri ile bu talebi reddediyorlar. Bunun üzerine hakem heyeti kararlarına karşı 15 gün içerisinde tüketici mahkemesinden başvuru yapılabiliyor. Tüketici, bize vermiş olduğu vekaletle tüketici mahkemesine dava açtık. Tüketici mahkemesi, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesinde yer alan iş yerleri kredi kartlı ödemelerde tüketiciden ayrıca bir komisyon bedeli altında bir ücret alamaz hükmüne istinaden hakem heyeti kararının iptaline ve alınan ücretin tüketiciye iadesi yönünde karar aldı. Biz bu kararı icraya koyduk ve icra marifeti ile ödemiş olduğumuz parayı mahkeme masrafları dahil olmak üzere 113 TL olarak geri aldık” şeklinde konuştu.

“Tüketiciler itiraz etsinler”

Muayene istasyonlarında böyle bir durumla karşılaşan tüketicilerin itiraz etmesi gerektiğini belirten avukat Güllü, “Dava süreci yaklaşık hakem heyeti aşaması 5 ay, tüketici mahkemesi aşaması da 2 ay içerisinde sonuçlandı. Vatandaşlar böyle bir durumla karşılaştığında öncelikle itiraz etmeleri gerekir. Araç muayene istasyonunun resen bu haksız uygulamaya son vermesini ve geçmişte aldıklarını geri iade etmesi gerektiğini bekliyoruz. Tüketicimiz burada itirazını yapabilir. Buna rağmen ödemeyi yapmış olurlarsa öncelikle firmaya bir mail atsınlar. Durumu bildirerek ücret iadesi istesinler. Buna rağmen iade olmazsa icra takibine geçebilirler ya da aldığımız mahkeme kararını emsal göstererek hakem heyetine başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı.

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