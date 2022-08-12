Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı polisin film gibi operasyonuyla engellendi

Antalya’da bir aracın arka lastiklerinin içerisine gizlenmiş 13 kilo 344 metamfetamin maddesi, polisin film gibi operasyonuyla ele geçirildi. Operasyon anı anbean kaydedilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.E ve E.A’nın Yüksekova ilçesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu Antalya’ya bir araç ile getirecekleri, burada da N.K, H.G ve S.K. adlı şahıslarla birlikte piyasaya sürecekleri yönünde bilgi aldı. Operasyon düğmesine basılmasının ardından ekipler, takibe aldıkları aracı dün ormanlık alanda önünü kesti. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada aracın arka lastiklerinin içerisine zulalanarak gizlenmiş daralı 13 kilo 344 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli V.E., E.A., N.K., H.G. ve S.K.’ya ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan işlem yapıldı.