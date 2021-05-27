Araç kullanan amcasının oğlunu bıçakla ağır yaraladı

Samsun’da bir kişi küfürleşme yüzünden aralarında çıkan tartışmada amcasının oğlunu araç kullanırken direksiyon başında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç kullanırken aynı araçta bulunan amcasının oğlu İ.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.Y.(40) sırtından ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.Y. ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili İ.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.