Araç kiralama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 13 gözaltı

İstanbul genelinde araç kiralama büroları açarak vatandaşlardan aldıkları depozitoları geri iade etmeyip dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde son aylarda bazı vatandaşlardan araç kiralama firmalarıyla ilişkili “depozitomu geri vermediler” şikâyetleri gelmeye başladı. Dolandırıcıların, sahte bir araç kiralama ofisi kurarak internet siteleri üzerinden piyasa değerinin altında araç kiralama ilanları verip kandırdıkları vatandaşlardan provizyon adı altında para aldıkları ve geri vermedikleri öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler ilk etapta 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişi cezaevine sevk edildi. Yapılan ikinci operasyonda ise yaklaşık 80 kişiyi dolandırıldığı ileri sürülen 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden toplam 6 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 adet tabanca ele geçirildi.