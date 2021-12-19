banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Eğitme kar tatili arası!
Eğitme kar tatili arası!
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla"
Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Dev derbide dört gol var, kazanan yok

Araç kiraladı, mağdur oldu!

Beşiktaş’ta araç kiraladığı firma tarafından 10 bin lira dolandırıldığını iddia eden Adem Özçelik, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur edildiğini söyleyen Özçelik, “Başka mağdurların olmaması için biz bunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz’’ dedi.

Asayiş 19.12.2021, 09:43 19.12.2021, 10:36
Araç kiraladı, mağdur oldu!

Beşiktaş’ta araç kiraladığı firma tarafından 10 bin lira dolandırıldığını iddia eden Adem Özçelik, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur edildiğini söyleyen Özçelik, “Başka mağdurların olmaması için biz bunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz’’ dedi.

Başakşehir’de yaşayan Adem Özçelik, araç kiraladığı firmanın aracı iade etmesinin ardından kendisini dolandırdığını öne sürerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, mağdur Adem Özçelik’in 17 Ekim günü, Beşiktaş’ta bulunan firmadan 2 günlüğüne araç kiraladığı, kira bedeli olarak 600 lira ve teminat olarak ise 10 bin lirayı elden teslim ettiği kaydedildi.

Kontrat yaparken senet imzalatıldığı öne sürüldü

Dilekçede, mağdur Özçelik’in 19 Ekim’de arabayı iade etmesinin ardından kendisine 21 iş günü içerisinde teminatının iade edileceğinin söylendiği ancak paranın geri ödenmemesine karşın, yaklaşık 1 ay sonra bin 339 liralık trafik cezası geldiği aktarıldı. Suç duyurusunda firmanın çalışanlarının, mağdurun kontrat imzaladığı esnada, kağıdın altına senet koyduğu ve bu şekilde mağdura senet imzalattıkları öne sürüldü. Firma nedeniyle çok sayıda mağdurun bulunduğunun iddia edildiği dilekçede, mağdurun zararının 10 bin TL olduğu ve firmanın elindeki senetten dolayı endişe ettiği belirtildi.

Mağdurdan aldıkları depozitoyu iade etmediler

Geçtiğimiz günlerde bulunduğu suç duyurusunun ardından olaya ilişkin açıklama yapan Adem Özçelik, "10. ayın 17’sinde kendi arabamla yola çıktık, Konya’ya memleketime kaynanamı almaya gidiyordum fakat yolda giderken Gebze’de arabamın motoru yandı. Motor yanınca çekiciye yükledim, çekiciyle Gebze’ye arabayı bıraktım. Orada gece mağdur kaldığım için mecbur oradan bir araba kiraladım, İstanbul’a geldim. İnternetten bu firmayı buldum. Bu firma bize ‘hiçbir şey lazım değil, günlüğü 300 lira’ dedi. Sonra 15 bin TL depozito istediler. Ben ’o kadar veremem’ dedim. 10 bin TL’ye düşürdüler. 10 milyar depozito verdim, sonra dediler ki ’bu depozitoyu 7 gün içinde size iade edeceğiz’. Ben de arabayla Konya’ya gittim geldim, 19’unda da akşam saat 8’de arabayı teslim ettim. Hatta teslim ettiğimde arabayı da yıkattırdım. Hiçbir çiziği de yoktu hiçbir şeyi de yoktu. Videoya da çektim teslim ederken, bana hiçbir şey demediler. Sonra 7 gün geçti, yatırmadılar parayı. 20 gün dediler, 20 gün de geçti yine yatırmadılar" diye konuştu.

Arabayı teslim ettikten sonra bile araç üzerine kayıtlı görünüyor

Teminat parasının hiçbir şekilde iade edilmediğini belirten Özçelik, açıklamasının devamında, "1 ay sonra bana, 11’inci ayın 17’sinde Büyükçekmece Avcılar istikametinde arabayla ceza yemişim bin 339 lira. Halbuki benim orayla bir alakam yok. Sonra tarihine baktım ki ben arabayı 10’uncu ayın 19’unda teslim ettim bunlara zaten. Hala da araba benim üzerime kayıtlı, kiralık görünüyormuş. Benden başka şu anda benim tanıdığım 13 kişi daha var. Şu anda benim zararım 10 bin lira. Bazı arkadaşların 7 bin lira olan var, 6 bin lira olan var, 5 bin lira olan var, 10 bin lira olanlar var hatta duyduğuma göre 20 bin lira olanlar varmış. Suç duyurusunda bulunduk. Biz bir an evvel, tamam hemen sonuçlanmaz bu ama firma faaliyette olduğu için bir an evvel devletin buna el atıp başka mağdurların olmaması için biz bunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bizden daha çok mağdur olan insanlar var"

Aynı firmadan kendisinin de dolandırıldığını iddia eden bir başka mağdur Mehmet İlhan ise "Ben de bir buçuk sene önce araç kiraladım, 2 bin lira depozit çektiler. Bloke koyacağız dediler ama bloke koymamışlar direkt parayı çekmişler. Ben bu yüzden çok mağdurum, aradığımda farklı farklı isimler çıkıyor. Adamların kim oldukları belli değil, bunlar dolandırıcı. Ben bunun için hakem heyetine başvurdum ve benim mahkemem de sonuçlandı, 5 ay falan oldu ama benim paramı hala iade etmiyorlar ve ben aradığımda farklı farklı isimlerle çıkıyorlar. Yetkili biriyle görüşmek istediğimde hiç kimse yok orada. Çok mağdur olan insanlar var. Ben 2 bin lira verdim ama 20 bin lira, 30 bin lira verenler var. Daha çok mağdur kişiler var. Şu an kimse gelmedi biz de grup kurduk, şu an bizde 13 kişi var ama içlerinden şu an kimse gelemedi ama bir sürü mağdur var. Google’a yazdığınız zaman zaten bir sürü kişi çıkıyor ve herkes şikâyet ediyor ve bunun önüne nasıl geçilmiyor biz şaşırıyoruz şu anda" dedi.

"Aradığımız zaman şu anda bizi tehdit ediyorlar"

Açıklamasına devam eden Mehmet İlhan, "Bizim gibi farklı, başka insanlar da mağdur olmasın istiyoruz. Biz olduk başkası olmasın. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bir tane ufacık taş izi oldu diye ki bizden de olan bir şey değildi, bize atmaya çalıştılar. Bizim yaptığımız bir olay değildi, bunu sonra bizim üzerimize attılar sizde oldu diye. 2 bin lira yetmez, 5 bin lira daha vermeniz gerekiyor diye söylediler bana. Ben 2 bin lira istiyorum, onlar benden 5 bin lira daha para istiyorlar gereksiz yere. Aradığımız zaman şu anda bizi tehdit ediyorlar, ‘nereye başvurursanız başvurun’ diyorlar. Bu şekilde ben de hâkim heyetine başvurdum ve kazandığım halde paramı iade etmiyorlar ve daha bir sürü kişi bu şekilde mağdur oluyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8