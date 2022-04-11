Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaş, araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiyesini tuttu.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Emekevler ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 41 KJ 748 plakalı tır ile N.K. hakimiyetindeki 34 YM 2225 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü N.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan P.A. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı gören vatandaş ise yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiye tuttu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.