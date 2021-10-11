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Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

Şişli’de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki topladı.

Asayiş 11.10.2021, 10:22
Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

Şişli’de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler Şişli Kuştepe’de kaydedildi. Sakarya plakalı bir aracın içerisinde tavuk satışı yapan bir kişi kameralara yansıdı. Görüntülerde araç içerisinde kesilen tavuklar, torbalara konularak satılıyor. Görüntüyü çeken kişi, "böyle tavuk mu satılır" diyerek satıcıya tepki gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

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