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Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu

Aksaray’da aralarında telefonda küfürleşmeden dolayı çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle arkadaşını takip eden şahıs, kaldırımda bekleyen arkadaşına araç içerisinden ateş açarak yaraladı.

Asayiş 26.09.2021, 23:06
Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu

Aksaray’da aralarında telefonda küfürleşmeden dolayı çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle arkadaşını takip eden şahıs, kaldırımda bekleyen arkadaşına araç içerisinden ateş açarak yaraladı.

Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon görüşmesinde arkadaşı Cesur A. (21) ile küfürleşme nedeniyle tartışan Oğuzhan A. (24), telefon görüşmesinin ardından arkadaşının Zafer Mahallesinde bulunan bir banka ATM’sine gittiğini öğrenerek 06 BGR 933 plakalı Tofaş marka otomobil ile takip etmeye başladı. Oğuzhan A. araçta bulundurduğu tabanca ile ATM önünde bekleyen arkadaşına araç içinden ateş açıp yaraladı. Bacağından yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralının hastanede yapılan tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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