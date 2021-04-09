banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya'dan turizme koronasız çözüm!
İtalya'dan turizme koronasız çözüm!
Tarih verdi, tekrar başlıyor!
Tarih verdi, tekrar başlıyor!
Çin Büyükelçiliğine Mansur Yavaş'tan canlı yayında cevap
Çin Büyükelçiliğine Mansur Yavaş'tan canlı yayında cevap
Meral Akşener'den son dakika açıklaması!
Meral Akşener'den son dakika açıklaması!

Araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tespit edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 09.04.2021, 10:52
3
Araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tespit edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Çerkezköy ilçesinde şüpheli araçta arama yapıldı. Yapılan aramada şeffaf poşet içerisine gizli 45 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili N.D. isimli şahıs gözaltına alındı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu