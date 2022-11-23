Araç içerisinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde araç içerisinde hareketsiz şekilde duran şahsın tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç içerisinde hareketsiz şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri Hüseyin Tarım’ın (45) boynunda kan izleri bulunduğunu fark etti. Yapılan incelemede boynundan tüfekle vurulan Tarım’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir şirkette nakliye işleri yapan Tarım’ın dün gece de evine gitmediği öğrenilirken kim ya da kimler tarafından saldırıya uğradığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tarım’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.