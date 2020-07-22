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Araç içerisinde korunmaya çalışan kadını öldüren cinayet zanlısının sözleri kan dondurdu

KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE EBRU TENK’İ KENDİSİNDEN KORUNMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL İÇERİSİNDE SİLAHLA ÖLDÜREN ŞAHIS İLE AĞABEYİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI. CİNAYET ZANLISININ TENK’İ ÖLDÜRÜRKEN, “BU SONDU YAPTIĞIN KAHPELİK, SENİ BİR SENE BOYUNCA UYARMIŞTIM” DİYE BAĞIRARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI.

Asayiş 22.07.2020, 17:55
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Araç içerisinde korunmaya çalışan kadını öldüren cinayet zanlısının sözleri kan dondurdu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Ebru Tenk’i kendisinden korunmaya çalıştığı otomobil içerisinde silahla öldüren şahıs ile ağabeyi hakkında iddianame hazırlandı. Cinayet zanlısının Tenk’i öldürürken, “Bu sondu yaptığın kahpelik, seni bir sene boyunca uyarmıştım” diye bağırarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 20 Temmuz 2019 tarihinde gece saatlerinde Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece eşinden ayrı yaşayan Ebru Tenk (34), erkek arkadaşı ile kavga etmesi sonrasında aralarını düzeltmesi konusunda arkadaşı F.K.’den yardım istedi. F.K. ile birlikte erkek arkadaşının yanına giden Ebru Tenk, yaşanan tartışma sonrası olay yerinden ayrıldı. Tenk daha sonra bir kez daha barışmak için arkadaşı F.K.’yi yanına alarak gece saatlerinde Girgin Sokak üzerinde erkek arkadaşı ve beraberindeki gurupla buluştu. Buluşmada çıkan tartışma sonrası taraflar itişmeye başladı. Bu sırada F.K.’nin nikahlı eşi V.K. ve ağabey E.K. olay yerine geldi. V.K. çıkan kavga sırasında araç içerisine saklanarak kendisini korumaya çalışan Tenk’e ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden 2’sinin isabet ettiği Ebru Tenk yaralandı. Tenk, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili V.K. ve ağabeyi E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahıslar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Bu sondu yaptığın kahpelik, seni bir sene boyunca uyarmıştım”

Olayla ilgili cumhuriyet savcısı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede çıkan kavga sırasında E.K.’nin elindeki silahla olay yerine geldiği ve V.K.’nin E.K.’deki tabancayı alarak ateşlediği ve silahtan çıkan 2 kurşundan birisinin Tenk’in kalbine, diğerinin ise bacağına isabet ettiği belirtildi. Sanık E.K.’nin kızı B.K.’nin de ifadesine yer verildi. İfadede B.K.’nin, sanık V.K.’nin elindeki tabanca ile araç içerisine kapıyı kilitleyerek kendisini korumaya çalışan Ebru Tenk’e ateş ettiğini ve sonra da “Bu sondu yaptığın kahpelik, seni bir sene boyunca uyarmıştım” diye bağırdığını söylediği belirtildi.

Cinayet zanlısı Tenk’in dini nikahlı eşi ile görüşmesini istemediği ortaya çıktı

Tanık olarak ifadesi alınan F.K.’nin ise sanıkların kendisini de öldürmek için olay yerine gelmiş olabileceklerini belirttiği iddianamede, V.K.’nin Ebru Tenk’in ’düzgün bir aile hayatı olmadığı’ gerekçesiyle dini nikahlı eşi F.K. ile görüşmesini istemediğini söylediği belirtildi. İddianamede şahısların ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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