banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Pastada marka oldu!
Pastada marka oldu!
Siyah erikte ilk hasat
Siyah erikte ilk hasat
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yapılan araç aramasında 88 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.05.2022, 10:52
Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yapılan araç aramasında 88 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bacı Mahallesinde bulunan dinlemesi tesisinde park halindeki araçta arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 88 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak araçta bulunan O.Ö. ve E.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
25°
açık