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Araç gasp ettikleri iddia edilen kardeşlere gözaltı

Samsun’da bir kadına ait aracı ve kadının cüzdanını gasp ettikleri iddia edilen 2 kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 03.09.2021, 12:34
Araç gasp ettikleri iddia edilen kardeşlere gözaltı

Samsun’da bir kadına ait aracı ve kadının cüzdanını gasp ettikleri iddia edilen 2 kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.(22) adlı kadın, polise yaptığı şikayette evine gelen K.S. (25) ve kardeşi O.K.’nin (21) zorla içeri girip tüfek çekerek aracının anahtarını ve cüzdanını aldıklarını daha sonra da araca binip kaçtıklarını iddia etti. Polis ekipleri şikayet üzerine K.S. ve O.K. kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.

İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen kardeşler, Samsun Adliyesine sevk edildi.

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