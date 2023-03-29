Araç dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı cip, dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çulluuşağı Mahallesi Havuzlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Yılmaz yönetimindeki 01 EY 181 plakalı cip, sürücüsünün aşırı yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dere yatağına düştü. Sürücü Eyüp Yılmaz (79), araçta bulunan Hatice Yılmaz (74) ve Hüsne Canbolat (67) hafif yaralandı. Dere yatağında takla atmış halde kalan araç içindekiler çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Hafif yaralanan vatandaşlar bir süre sonra olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.