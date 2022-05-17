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Araç çalıp 1 milyon lira gasp eden 3 zanlı tutuklandı

Adana’da önce otomobil çalıp daha sonra bir mağazayı soyan, ardından da petrol istasyonuna girip içinde 1 milyon liradan fazla para ile altının bulunduğu kasayı gasp ettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş 17.05.2022, 09:45
Araç çalıp 1 milyon lira gasp eden 3 zanlı tutuklandı

Adana’da önce otomobil çalıp daha sonra bir mağazayı soyan, ardından da petrol istasyonuna girip içinde 1 milyon liradan fazla para ile altının bulunduğu kasayı gasp ettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Olay, 3 Mayıs gece saatlerinde Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kar maskeli ve tabancalı 3 şüpheli, akaryakıt istasyonunun yönetim ofisine girdi. Çalışanları silahla tehdit eden şüpheliler, paraların bulunduğu kasanın yerini sordu. Şüphelilerden biri içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı alıp, lüks cipe yükledi. Bu sırada başka bir şüpheli de akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera cihazını söktü. Şüpheliler, geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki ve geriye dönük bine yakın kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Mustafa Orman (36), Ferhat Ulaş (24) ile Yunus Emre Epkılıç (25) olduğunu tespit etti. Çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerden Orman ile Ulaş’ın, 2 Mayıs gecesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Oto Galericiler Sitesi’nden olayda kullandıkları lüks cipi çaldıklarını saptadı. Aracın çalındığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin çaldıkları cipi önce Kabasakal Mahallesi’ndeki boş bir araziye bıraktıkları, soygunu gerçekleştirdikleri sabah yeniden aldıkları belirlendi. Ayrıca Orman ile Ulaş’ın, akaryakıt istasyonuna gitmeden önce Karasoku Mahallesi’ndeki bir giyim mağazasından kıyafet çaldıkları da tespit edildi.

Ekipler, akaryakıt istasyonundaki soygunu gerçekleştiren Orman, Ulaş ve Epkılıç ile onlara yardım ettiği belirlenen 5 şüphelinin adresini belirleyip, operasyon için harekete geçti. Ova Mahallesi’ndeki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soygunda kullanılan cipin terk halde bırakıldığı bölgede araştırma yapan ekipler, çelik kasayı parçalanmış olarak ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda para ve altınlara ise rastlanılmadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ile Yunus Emre Epkılıç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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