Araç bagajında domates çuvalının içine gizlenmiş kubar esrar ele geçirildi
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPILDIĞI İHBARINI ALAN JANDARMA EKİPLERİNCE BİLECİK’TEN SAKARYA’YA DOĞRU SEYİR HALİNDE OLAN VE DURDULARAK ARAMA YAPILAN ARACIN BAGAJINDA DOMATES ÇUVALININ İÇİNE GİZLENMİŞ 3 KİLO 750 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, KONU İLE ALAKALI 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerince Bilecik’ten Sakarya’ya doğru seyir halinde iken, durdurularak arama yapılan aracın bagajında domates çuvalının içine gizlenmiş 3 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, konu ile alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, D650 Bilecik-Sakarya karayolunda seyir halinde olan bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarını alan ekiplerce Bilecik’ten Sakarya’ya doğru seyir halinde olan araç Pamukova ilçesi Bayırakçaşehir Mahallesi mevkiinde durduruldu. Savcılık izni ile KOM Şube Narkotik Timleri uyuşturucu arama köpeklerinin de katılımıyla arama yapılan aracın bagaj kısmında domates çuvalının içine gizlenmiş halde poşet içerisinde 3 kilo 750 gram hasat edilmiş kubar esrar ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan Ş.Y., M.A. ve F.A. isimli 3 şüpheli ise cumhuriyet savcısının talimatı ile adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
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