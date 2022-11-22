Araç bagajında çuval içinde kedi taşıyan şahıslar 8 bin 92 TL para cezası kesildi

İstanbul’da bir aracın bagajında çuval içinde kedi taşıyan şahıslara Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri tarafından 8 bin 92 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, sosyal medya üzerinden 11 Kasım günü saat 15.40 sıralarında bir aracın bagajında çuvallar içerisinde kedilerin bulunduğu görüntülerin yayınlanması ile ilgi çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 12.11.2022 tarihinde adres ve çevresinde yapılan kontrol sonrasında araç sürücüsü V.Ü.(34) isimli şahıs yakalandı. İncelemede şahsın aracı K.K.(32) ve G.U.(36) isimli şahıslardan geçici olarak aldığı öğrenildi. Şahıslar ilk ifadesinde kedileri 10.11.2022 tarihinde Çatalca Dahyenice Mahallesi’ndeki çiftlikten alarak araca koyduklarını ve çuvalları araçta unuttuklarını belirtti. Olay ile ilgili K.K. ve G.U. isimli şahıslara “Hayvanları Koruma Kanunu” çerçevesinde toplam 8 bin 92 TL idari para cezası uygulandı.