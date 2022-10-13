Arabanın silecek su haznesine sıvı metamfetamin sakladılar, polisten kaçamadılar

Erzurum’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, silecek su haznesinde ve plastik şişelerde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ile mücadele çerçevesinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Erzurum-Erzincan Karayolu üzerinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapan aracı durdurdu. Yapılan kontroller esnasında araç içinde bulunan plastik şişede ve silecek su haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Afsaneh S. ve Afshın A. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.