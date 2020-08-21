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Arabanın lastiğini patlatıp 130 bin lirayı çaldılar
CEYHAN'DA BİR ARACIN LASTİĞİNİ PATLATIP 130 BİN LİRAYI ÇALDILAR.
Asayiş 21.08.2020, 16:18
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde hırsızlar, seyir halindeki bir otomobilin lastiğini patlatıp, camı kırarak ön koltuktaki 130 bin lirayı gasp etti.
Alınan bilgiye göre, bankadan çektiği para ile çıkan Hacı Ahmet Haskan’ı takibe alan 2 zanlı, yardım etme bahanesi ile aracının lastiğini patlattıkları şahsa yanaştı. Bu sırada zanlılardan biri, Haskan’ın aracının ön koltuğunda bulunan ve içerisinde bankadan çektiği 130 bin lira bulunan para çantasını alıp, hızla olay yerinden kaçtı.
Parası çalınan Hacı Ahmet Haskan, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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