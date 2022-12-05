Arabada silahlı saldırıya uğrayan baba oğul yaralandı

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde arabada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sivaslı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde otomobille seyir halinde olan E.A. (54) ile oğlu E.A. (28) silahlı saldırıya uğradı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan E.A. ve oğlu E.A.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Z.Ö. (68) ise, saklandığı yerde ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.