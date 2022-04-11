Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza

Maltepe’de, içerisinde bebeğinin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi. Gözaltına alınan şahsa 22 bin 288 TL para cezası kesildi ve 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu’nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırmıştı. Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden ve gözaltına alınan şüpheliye 22 bin 288 TL para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.