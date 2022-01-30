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İstanbul Bağcılar’da bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Apartmanın giriş katı alevlere teslim oldu
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Apartmanın girişi katı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 30.01.2022, 17:27
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Apartmanın girişi katı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.