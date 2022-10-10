Apartmanın 4’üncü katından atlayan genç kız yaralı kurtuldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın 4’üncü kat penceresinden aşağıya atlayan genç kız, park halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Dalyan Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezine gelen “darp edilen bir genç kızı zorla bir araca bindirmeye çalışıyorlar” şeklindeki ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri, 4 katlı apartmanın 4’üncü kat penceresinden ağlayarak kendisini aşağıya atacağını söyleyen genç kızı görünce, durumu merkeze bildirerek itfaiye ve ambulans talebinde bulundu. Genç kızı ikna etmeye yönelik çabalar sürerken genç kızın “gelmeyin, atlarım” sözü üzerine polis ekipleri sokaktan görüş mesafesinde uzaklaşırken, ardından pencereden aşağıya sarkan genç kız kendini bir anda aşağıya bıraktı. Tutunduğu pencere pervazından yorulunca ellerini bırakan genç kız, aşağıdaki katlarda bulunan pencere pervazına çarptıktan sonra sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin arka camının üzerine düştü. Ağır yaralanan genç kız, adrese gelen olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kız, acil servisteki müdahalenin ardından vücudunda bulunan kırıklar sebebiyle hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya’ya nakledildi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve sonradan savcılığın izni üzerine çilingirle kapısı açılan dairede incelemelerde bulundu.

Görgü tanığı olan komşularının verdiği ifade doğrultusunda, 1’ kadın 2 kişi ifadesi alınmak üzere ekiplerce karakola götürüldü.

Görgü tanıkları, öğrenci olduğunu belirttikleri 21 yaşındaki S.Ç. ile bazı kişiler arasında olayın öncesinde tartışma yaşandığını ve genç kızın darp edildiğini gördüklerini öne sürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.