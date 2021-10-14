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Apartmanı koku sarınca doktorun öldüğü ortaya çıktı

Adana’da tek başına yaşayan emekli doktorun cesedi bir hafta sonra apartmanı koku sarınca ortaya çıktı.

Asayiş 14.10.2021, 18:07
Apartmanı koku sarınca doktorun öldüğü ortaya çıktı

Adana’da tek başına yaşayan emekli doktorun cesedi bir hafta sonra apartmanı koku sarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi DSİ TOKİ Yeşilken Konutları’ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın temizliğini yapan görevli 8’inci kata geldiğinde çok pis koktuğunu fark etti. Bunun üzerine yalnız yaşayan emekli doktor Kemal K.’nin dairesinin önündeki dolaplarda hayvan ölebileceğini düşünerek kontrol etti. Ancak hiçbir şey bulamadı. Kemal K.’nin dairesine doğru yaklaştığında kokunun daireden geldiğini fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir çağırıp eve girdiklerinde Kemal K.’nin pompalı tüfekle vurulduğunu fark etti. Polisin yaptığı ilk incelemede emekli doktorun intihar ettiği değerlendirildi. Kemal K.’nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken Kemal K.’nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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