banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması

Apartmandan bisiklet çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 17.05.2021, 13:09
Apartmandan bisiklet çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Yenice Mahallesi Mustafa Bey Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Maskeli şüpheli apartmana girerek çalacak bir şeyler aradı. Apartman içinde bırakılan Bilal Çoban’a ait bisikleti gözüne kestiren hırsız rahat tavırları ile bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık ânı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar (0)
22°
açık