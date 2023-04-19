Apartmandan 13 adet su saati çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Adana’da bir apartmandan 13 adet su saati çalarak insanları mağdur eden şüpheli suç üstü yakalanıp tutuklandı.

Olay, dün sabah merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatandaşlar bir apartmana elinde çuvalla giren şüpheliyi fark edip durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti. Kısa sürede bölgeye geçen ekipler, şüpheli Mahmut Ç.’yi elindeki çuvalla birlikte yakaladı. Yapılan aramada çuvalın içerisinden 13 adet su saatiyle birer adet semaver ve alet çantası çıktı. Şüphelinin su saatlerini yanında getirdiği boru anahtarıyla keserek çaldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mahmut Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.