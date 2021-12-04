Apartmanda yangın paniği: Mahsur kalan vatandaşları itfaiye tahliye etti

Nevşehir’de 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle tahliye etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İbrahimpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binanın üst katında bulunan ve balkona sığınan aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 8 vatandaşı merdiven yardımıyla tahliye etti.

Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı belirtilen dairedeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.