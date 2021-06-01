banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Apartmanda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı

Aksaray’da bir apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandıktan sonra zarar verilmeden doğal ortamına bırakıldı.

Asayiş 01.06.2021, 16:28
Apartmanda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı

Aksaray’da bir apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandıktan sonra zarar verilmeden doğal ortamına bırakıldı.

Olay, Paşacık Mahallesinde bulunan özel konutlarda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman görevlisi koridorda bir yılan olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel aletleriyle yılanı zarar vermeden yakaladı. Yakalanan yılan daha sonra kent dışında doğal ortamına bırakıldı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu