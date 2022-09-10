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Apartmanda tadilat yaparken hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanda tadilat yapan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Asayiş 10.09.2022, 11:39
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanda tadilat yapan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Olay saat 10.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanda tadilat çalışması yapan inşaat işçisi Ömer Tunç(64), merdivenler üzerinde apartman sakinleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin ölümünü tespit ettiler. Tunç’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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