Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA YAPILAN İZOLASYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. OLAY YERİNDE TOPLANAN MAHALLELİYİ İSE POLİS EKİPLERİ UYARARAK UZAKLAŞTIRDI.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerinde toplanan mahalleliyi ise polis ekipleri uyararak uzaklaştırdı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Çelebi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevleri gören vatandaşlar ise sokağa döküldü.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangına müdahale etmeye çalışan çatı ustası Zekai T.’nin eli yandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zekai T.’nin tedavisi olay yerinde yapıldı.
Vatandaşlar ise binanın sokağında toplandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiklerini söyleyerek uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Çıkan yangından binanın çatı katında bulunan evde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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