Apartmanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Antalya’da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken mutfakta battaniyeler içinde sarılı piknik tüpünü buldu. Yangınla ilgili evde bulunan ve ev sahibinin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangın saat 22.30 sıralarında Serik ilçesi Yaşar Uçar Caddesi’nde bulunan bir apartmanın ikinci katında çıktı. Binadaki komşuların alevleri fark etmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan ve ev sahibinin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekipleri mutfakta battaniye sarılı piknik tüpü bulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sonrası 112’ye bilgi veren apartman sakinlerinden Nur Gündoğdu, “Kapı sert çalınca eşim kapıya çıktı hemen. Gelen kişi ev yanıyor demiş. Ben hemen ambulansı aradım. Ne oldu anlayamadık her yer duman oldu” diye konuştu.

Ev sahibi Mevlüt Selin ise evde kiracının oturduğunu belirterek, “Alttaki komşular haber etti ev yanıyor diye ona geldik. Sağ olsun itfaiye ekipleri geldi gerekeni yaptı” diye konuştu.