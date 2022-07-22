Apartman yangınında dumanların arasında kalan anne ve iki çocuğu böyle kurtarıldı

Aydının Didim ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin üst katlara da sıçradığı apartmanda mahsur kalan bir anne ve iki çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın; Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır caddesi üzerindeki 7 numaralı apartmanın 3. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; apartman dairesinden dumanların çıktığını fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye ve emniyet güçlerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, üst kata sıçradı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin bir anda tüm daireyi sarması sebebiyle yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alınabildi.

Anne ve iki çocuğu itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı"

Yangın sebebiyle dumanlar tüm caddeyi kaplarken duman nedeniyle apartmandan tahliye edilemeyen bir anne ve biri bebek iki çocuğu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sebebiyle cadde kısa süreli trafiğe kapanırken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, yangın sebebiyle çevrede korku dolu anlar yaşandı.