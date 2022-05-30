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Apartman yangını büyümeden söndürüldü

Karabük’te apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Asayiş 30.05.2022, 19:57
Apartman yangını büyümeden söndürüldü

Karabük’te apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, 100. Mahallesi 1002 Nolu Cadde’de meydana geldi. Yıldırım Sitesi’nde Berkay Ergün’ün ikamet ettiği dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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