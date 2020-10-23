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Apartman girişindeki doğalgaz vanası kırıldı: 1 zehirlenme
KIRIKKALE'DE APARTMAN GİRİŞİNDEKİ DOĞAL GAZ VANASININ KIRILMASI SONUCU 1 KİŞİ ZEHİRLENDİ. EKİPLERİN ERKEN MÜDAHALESİ OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ.
Asayiş 23.10.2020, 14:31
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Kırıkkale’de apartman girişindeki doğalgaz vanasının kırılması sonucu 1 kişi zehirlendi. Ekiplerin erken müdahalesi ile olası facianın önüne geçildi.
Olay, merkez Tepebaşı Mahallesi 638. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın girişinde bulunan doğalgaz panosundaki vananın kırılması sonucu yaşanan gaz kaçağından zehirlenen Ayşegül Y. (23) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen doğalgaz yetkilileri panodaki darbeden kaynaklanan kırılan vanayı kapattı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası faciayı önledi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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