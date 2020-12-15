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Apartman dairesinde doğalgaz bomba gibi patladı: 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgazın patlaması sonucunda 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, park halindeki 9 araç zarar gördü.

Asayiş 15.12.2020, 01:26
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Apartman dairesinde doğalgaz bomba gibi patladı: 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgazın patlaması sonucunda 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, park halindeki 9 araç zarar gördü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi TOKİ Depremzede Konutları Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın giriş katında, Soner Y. isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple doğalgaz patladı. Patlama sırasında evde bulunan Soner Y. yaralanırken, patlamanın şiddeti ile evin pencere çerçeveleri metrelerce uzağa fırladı. Patlama sesini duyan mahalleli ise panikle sokağa döküldü. Patlamanın meydana geldiği evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen Soner Y.’nin yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumu kritik

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Soner Y. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Soner Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde jandarma, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi personelleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde evin kullanılmaz hale geldiği, bina çevresinde park halinde bulunan 9 aracın ise zarar gördüğü tespit edildi.

“Deprem zannettik”

Panik yaşayan vatandaşlar ise dışarıda ekiplerin çalışmalarını bitirmesini bekledi. Jandarma ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve evlerine dönmeleri için uyarılarda bulundu. Patlama sesini duyunca büyük bir panikle dışarı çıktıklarını söyleyen Fehmi Toy isimli vatandaş, “Bir patlama sesi duyduk. Karşı binada 4. katta oturuyorum. Hemen pencereyi açıp baktım. Ev yanıyordu. Ondan sonra biz ilk kazan dairesi patladı sandık. Sonra bakınca dairenin camlarının patladığını gördük. İndik hemen gazı kestik. İçeride insan var mı diye müdahale etmeye çalıştık. Yoğun duman vardı. Yoğun bir şiddetliydi. Çok korktuk. Deprem psikolojisi ile deprem zannettik. Sonra alevleri görünce başka patlama olduğunu anladık” dedi

Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
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