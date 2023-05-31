Apartman boşluğunda mahsur kalan şahin kurtarıldı
KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE APARTMAN BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALAN ŞAHİN, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.
Asayiş 31.05.2023, 14:03
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yahşihan’ın Yenişehir Mahallesi’ndeki apartman boşluğunda mahsur kalan şahini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine apartmana gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan şahini bulunduğu yerden çıkardı. Sağlıklı olduğu tespit edilen şahin, yeniden doğaya bırakıldı.