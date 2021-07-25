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AOÇ’de çıkan yangında bir gözaltı

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 25.07.2021, 13:11
AOÇ’de çıkan yangında bir gözaltı
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Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından havadan ve yerden müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler rüzgarın etkisi ile yayılan yangını güçlükle kontrol altına alırken, yangınla ilgili olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Yangının 4-5 farklı noktada çıktığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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