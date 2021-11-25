Antik kentte yürüyen turistleri ’Hükümet aleyhine sloganlar atıyorlar’ diye paylaşan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side turizm merkezinde antik kenti ziyaret eden turist grubunun hükümet aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptığı şeklinde sosyal medyada yalan paylaşım yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Side turizm merkezinde bir turist grubunun hükümet aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptığı şeklinde sosyal medyada bir uygulamada yayınlanan görüntüler üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Jandarma tarafından yapılan araştırmada, görüntülerde hükümeti istifaya davet eden sloganlar attıkları iddia edilen ve Side Portikli Yol’da yürüyenlerin antik kente araç girişi yasak olduğu için otoparkta otobüsten inerek antik kenti ziyaret eden ‘sağlıklı yaşam koçluğu’ semineri için gelen bir grup turist olduğu tespit edildi. Grubun geçen pazar günü Side Antik Kenti’ni ziyaret ettiği, hükümet aleyhine herhangi bir slogan atılmadığı belirlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise grubun uzaktan çekilen videosunu paylaşan kişinin video üzerine, “Değerli arkadaşlar, yoldaşlar şu an Manavgat Side’de millet toplanmış büyük bir topluluk halinde hükmet istifa diye bağırışlarda, sloganlarda bulunuyor. Sizin düşünceniz, fikriniz nedir?” diye konuştuğu ve müzik eklediği anlaşıldı.

Videoyu paylaşan kişinin Antalya’nın Kepez ilçesinde ikamet eden K.Y. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde şüpheliyi Kepez ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan K.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi sırasında ailesi de adliye önüne geldi.