Antalya’nın batısında sağanak yağmur: Dünyaca ünlü sahilde dalga keyfi

Meteorolojinin ’sarı kod’ ile uyardığı Antalya’nın batı ilçelerinde sağanak yağmur etkili olurken, kent merkezinde öğle saatlerinde güneş açtığını gören turistler, Konyaaltı Sahili’ne gelerek denize girdi. Bazı turistler dalgaların arasında eğlenirken, anne-kız Rus turistler ise bir anda dalgaların azizliğine uğradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı kod’ ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya’da dün akşam ve bu sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Uyarının ardından turizm kentinin batı ilçelerinde sağanak yağmur ve dolu etkili olurken, kent merkezinde ise parçalı bulutlu bir hava yaşandı. Hava sıcaklığının düştüğü kentte, öğlen saatlerinde ise güneş açtı ve sıcaklık 21 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da spor yapmayı tercih etti.

Koreli turistler doyasıya tadını çıkardı

Dalgalardan oluşan köpükle beyaz renge bürünen sahilde, Koreli 4 turistin dalgalar arasındaki eğlencesi görenleri hem şaşırttı hem tebessüm ettirdi. Sahile vuran dev dalgalara karşı direnmeye çalışan turistler, zaman zaman dengelerini kaybetti. Bu sırada sahile gelerek dalgaların uzağında güneşlenmek isteyen anne-kız Rus turist ise dalgaların azizliğine uğradı. Bir anda dalgaların arasında kalan anne-kız, eşyalarını apar topar toplamak zorunda kaldı. Turist anne-kız, dalgaların sürüklediği bazı eşyaların peşinden giderek ancak toplayabildi.