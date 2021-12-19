Antalya’dan sebze meyve yükleyip yola çıkan tırların bekleyişi sürüyor

Antalya Akseki-Seydişehir yolu Alacabel bölgesinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle emniyet ekipleri yolda kayıp araç trafiğini aksatma ihtimaline karşı ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Dün geceden beri yolun açılmasını bekleyen tır şoförleri bekleyişlerini sürdürüyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 rakımlı Alacabel bölgesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Akseki trafik ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle bölgede ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tırlar Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Antalya’dan Samsun’a sebze taşıyan bir tır şoförü, “Dün gece saat 2’den beri Akseki’deyim. Yoğun kar yağışından dolayı tırlara geçit vermiyorlar. Aracımda sebze yüklü, mağduruz. Antalya’dan sebze yükledik. Samsun’a doğru. Muz var, salatalık var araçta” diye konuştu.

“Tırların kayma tehlikesinden dolayı almıyorlar”

Yine aynı yolda tırların kayma tehlikesinden dolayı bekletilen başka bir tır şoförü ise, “Saat 09.30’dan beri buradayım. Yukarıda kar olduğundan dolayı bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde yol açılırsa gideceğiz. Küçük araçlara geçmeleri için izin veriliyor. Tırları kayma tehlikesinden dolayı almıyorlar” şeklinde konuştu.