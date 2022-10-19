Antalya’daki trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ve 112 ekiplerinin uzun süren çalışması sonunda çıkarılabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın Antalya istikametinden gelen aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği görüldü.

Kaza Antalya-Alanya D-400 Karayolu Side Köprülü Kavşağı yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Soner Tayyar’ın kullandığı 07 AYC 937 plakalı otomobil ile Side istikametinden gelip çevreyoluna çıkmakta olan Turan Kardaş’ın kullandığı 07 D 0970 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de refüje çıkarken, 07 AYC 937 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Tayyar, otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Demir ve Deniz Yiğit Saygılı ile diğer otomobilin sürücüsü Turan Kardaş yaralandı.

Yaralılardan Elif Demir ve Deniz Yiğit Saygılı 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, başından ve kolundan yaralanan araç sürücülerinden Soner Tayyar ise ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyerek olay yerinde kaldı.

Otomobilde can pazarı

Kazaya karışan diğer otomobilde ise tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Turan Kardaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi tarafından uzun süren çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışması sırasında araçta sıkışan sürücüye sağlık ekibi tarafından serum takılarak acısının hafifletilmeye çalışıldığı gözlendi. Otomobilden çıkarılar sürücü, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali ve kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Side istikametinden gelen Turan Kardaş’ın kullandığı 07 D 0970 plakalı otomobilin Total kavşağında kırmızı ışıkta beklediği, sarının yanmasıyla birlikte hareket ettiği, Antalya istikametinden gelen aracın aşırı hızlı olması nedeniyle duramayarak çarptığı görüldü.